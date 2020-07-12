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Фильм дня: «Такси-блюз»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Такси-блюз» стал первой режиссерской работой Павла Лунгина, дебют оказался более чем успешным — драма получила престижную награду.

СССР/ Франция, 1990 год, режиссер Павел Лунгин, 18+
В главных ролях: Петр Мамонов и Петр Зайченко

12 июля 1949 года родился режиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин.

Комедийная драма «Такси-блюз» повествует о двух совершенно разных мужчинах — практичном таксисте Иване Шлыкове и безвольном спившемся музыканте Алексее Селиверстове. Конфликт при знакомстве героев перерастает в дружбу, которой суждено изменить жизни обоих.

Картина «Такси-блюз» стала режиссерским дебютом для 40-летнего на тот момент Лунгина. Сценарий для фильма написал он же, отразив в нем внутренний мир и переживания Перестройки. По словам Лунгина, история получилась достаточно личной, поэтому он решил сам ставить фильм.

Режиссер сумел с первого раза снять качественный фильм. Лунгин получил приз за лучшую режиссерскую работу на Каннском фестивале, также картина была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 

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