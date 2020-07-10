Роль новой Бэтвумен досталась темнокожей бисексуальной актрисе

Главную роль во втором сезоне сериала «Бэтвумен» исполнит темнокожая актриса Джависия Лесли, принадлежащая к ЛГБТ-сообществу.

«Я очень горжусь тем, что стану первой темнокожей женщиной, сыгравшей знаковую роль Бэтвумен. Как бисексуалка, я рада принять участие в этом прогрессивном телесериале, который всегда прокладывал путь для сообщества ЛГБТК+», — цитирует Лесли Deadline.

В первом сезоне роль Бэтвумен исполняла актриса Руби Роуз, также принадлежа к ЛГБТ-сообществу. Она порадовалась за коллегу.

«Потрясающе! Очень рада, что роль Бэтвумен исполнит темнокожая красавица. Хочу поздравить Джависию Лесли с тем, что плащ Бэтвумен достался ей. Вам предстоит работать с потрясающими актёрами и съёмочной группой», — написала Роуз в Instagram.

«Бэтвумен» — первый игровой сериал о супергероях с персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации в центре повествования.