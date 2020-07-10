Оползень перекрыл движение на трассе в Красноярском крае

Оползень перекрыл движение на трассе Р-257 «Света» в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

Днем на 33 километре трассы Р-257 «Света» между городом Дивногорск и поселком Усть-Мана сошел оползень. В результате дорога полностью перекрыта для движения. На место происшествия выехали наряды полка ДПС. Полицейские находятся в районе Турбазы и поселка Зеледеево.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Госавтоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения, а также направляют транспортные потоки в объезд места происшествия. Кроме этого, на место направлена техника для расчистки автотрассы. Полицейские оказывают помощь в продвижении спецтехники. Объезд следует осуществлять по автодороге Р-255 «Сибирь».