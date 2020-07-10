Стартовало производство внедорожника Lada Niva

Производство внедорожников NIva с логотипом Lada началось на предприятии «Лада Запад Тольятти», сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Внедорожник Niva (2123) является разработкой АвтоВАЗа, и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

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Основные узлы — кузов, шасси, силовой агрегат — производились на мощностях АвтоВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тысяч внедорожников Niva.

В декабре 2019 года АвтоВАЗ приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в Лада Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АвтоВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

На решетке радиатора и руле появился логотип Lada. О стоимости автомобиля не сообщается.

«Lada Niva органично дополняет модельный ряд Lada, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе. Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию», — заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.