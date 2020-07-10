Фигуристка Сотскова завершила карьеру в 20 лет

Российская фигуристка, призер этапов Гран-при и чемпионата страны Мария Сотскова объявила о завершении спортивной карьеры. Она не побеждала последние два сезона.

«Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это — не так, и все когда-то заканчивается! Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен», — написала Сотскова в Instagram.

Она отметила, что после Олимпиады-2018 у нее был неудачный сезон, и это вызвало тяжелые переживания, а после начались проблемы со здоровьем.

20-летняя Сотскова — серебряный призер финала Гран-при в сезоне-2017/18, победительница и призер международных турниров, серебряный и бронзовый призер чемпионата России. Участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане, где заняла восьмое место. Она не побеждала с сезона-2017/18.