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Лавров рассказал о девятом вале противоречий между США и Китаем

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Американо-китайские противоречия нарастают, но надежда, что стороны сумеют решить проблемы путем дипломатии, сохраняется, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

США параллельно обвиняют Китай и в сокрытии информации о коронавирусе, и в попытках кибершпионажа, и в нарушении прав человека, и во многом другом, сказал Лавров.

«Все это проистекает одновременно, и создается такая мощная волна наката. Девятый вал, не знаю, как это иначе назвать. Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ситуация не пройдет точку невозврата. Все-таки надеемся, что и в Соединенных Штатах есть люди, которые думают о том, как быть дальше, когда все электоральные заботы пройдут, с обеспечением уверенности всего мира и надежности всего мира», — приводит ТАСС слова главы МИД России.

Лавров добавил, что надежда, что, хотя политической и дипломатической культуре Китая присуща манера сглаживать углы, есть моменты, которые вызывают тревогу.

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«Но есть и очень тревожные признаки, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще американские и китайские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме. Это говорит о высокой степени напряженности, и этот градус, конечно, весьма тревожен. Надеюсь, что у наших коллег есть в запасе еще дипломатические методы», — подчеркнул Лавров.

Обострение отношений между Соединенными Штатами и Китаем никоим образом не отвечает интересам России, заявил Лавров. «Я считаю, что оно [противостояние] никоим образом не отвечает нашим интересам, интересам Евросоюза и интересам других стран», — сказал он.

По словам Лаврова, Россия готова предпринять посреднические усилия в отношениях США и Китая только, если стороны об этом попросят. «Звучал вопрос, готова ли Россия играть балансирующую роль в отношениях США и Китая. Так вот, если попросят, мы не откажемся», — сказал он.

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