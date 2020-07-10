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Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Алтайский край вышел на первое место среди регионов России по коэффициенту распространения коронавируса, он составил 2,04.

По данным на 10 июля, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 240 инфицированных, выздоровело 109 пациентов, зарегистрировано два смертельных случая, один из них от COVID-19.

Коэффициент распространения коронавируса составил 2,04. Это самый большой показатель среди регионов России.  По требованиям Роспотребнадзора, частичное смягчение режима самоизоляции начинается, когда коэффициент ниже 1.

«На открывшихся объектах не выявлено заболевших среди отдыхающих. Нелогично ограничивать заселение туристов на турбазы, где предписано проводить профилактические мероприятия. Запрет может простимулировать нелегальную деятельность», — цитирует «Интерфакс» начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Он отметил, что в случае нелегальной работы риск распространения инфекции гораздо выше, а «легальный бизнес понесёт убытки».

Алтайский край с 27 июня, снял запрет на работу туристических баз.

«Мы столкнулись с массовым пренебрежением к элементарным санитарным нормам. Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах — пренебрежение масками. Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению сначала в густонаселенных пунктах, это Барнаул, Рубцовск, а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их реально надо исполнять, а не отчитываться на бумаге», — заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

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