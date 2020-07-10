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Ростелеком исследовал влияние технологии 5G на общество

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Ростелеком подготовил исследование «Мировые тенденции, сценарии развития и использования 5G в отраслях экономики». Это первое российское исследование о влиянии этой технологии на реальный сектор экономики.

В исследовании детально проанализированы 44 новых цифровых сервиса, которые окажут серьезное влияние на традиционные индустрии: их бизнес-процессы, модели управления и монетизации.

«В исследовании мы ставили целью смоделировать образ будущего, которое станет возможным с появлением 5G в России. Сегодня во всех странах, приступивших к внедрению сетей 5G, формируются новые рынки цифровых сервисов. Мы верим, что раскрыть потенциал нового поколения и его влияния на отрасли будет возможно только через создание партнерств операторов, разработчиков цифровых продуктов, производителей технологического оборудования и их отраслевых потребителей», — сказал президент Ростелекома Михаил Осеевский.

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Представленное исследование стало первой российской «Белой книгой» о 5G со стороны компании, которая координирует внедрение в России сетей пятого поколения.

В ходе исследования проанализированы более 120 реализуемых проектов цифровой трансформации в различных странах мира. Были отобраны сервисы с описанием конкретных финансовых и операционных результатов при использовании 5G.

«Стандарты сетей связи 5G изначально разрабатывались исходя из нужд конечных потребителей, а не операторов связи или производителей оборудования. Мы проанализировали отрасли экономики и конкретные решения, которым сети 5G способны обеспечить максимальный эффект», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам Ростелекома Борис Глазков.



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