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Ураган в Омской области вырвал деревья и обесточил часть города

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/aomsk

Мощный ураган обрушился на город Тару Омской области, там сорвало несколько крыш, вырвало деревья с корнями, а в Омске из-за ветра произошло аварийное отключение сразу трех подстанций.

Фото последствий урагана в Таре опубликовали в социальных сетях очевидцы. Сильный ветер повредил здания и повалил деревья. В Омске произошло аварийное отключение сразу трех подстанций, из-за чего без электроэнергии остались несколько районов города, сообщает ТАСС.

Ранее региональное ГУ МЧС предупредил омичей о неблагоприятной погоде. По прогнозу синоптиков, 9 и 10 июля на территории региона возможны кратковременный дождь, гроза, град, днем в отдельных районах порывы ветра до 20 метров в секунду.


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