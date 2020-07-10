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HBO переснимет сериал «Сцены из супружеской жизни»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Мишель Уильямс и Оскар Айзек исполнят главные роли в адаптированном сериале «Сцены из супружеской жизни».

Адаптацией мини-сериала 1973 года займется Хагай Леви, он выступит в качестве режиссера, продюсера и сценариста, сообщает Variety.

Оригинальный проект, вышедший почти 40 лет назад, рассказывает о разных этапах отношений семейной пары Юхана и Марианны. Они много лет состоят в браке, который ничто не может омрачить — ни легкие размолвки, ни однообразие повседневной жизни. Однажды Юхан сообщает Марианне, что уходит от нее к новой возлюбленной.

Главных героев в адаптированном сериале сыграют Мишель Уильямс («Остров проклятых», «Горбатая гора», «Величайший шоумен») и Оскар Айзек («Агора», «Сама жизнь»). Дата начала производства сериала пока не называется.

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