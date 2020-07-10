Новосибирские депутаты попросили Мишустина заморозить тарифы ЖКХ

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой заморозить тарифы на коммунальные услуги для населения.

Депутат регионального парламента Вячеслав Журавлёв внес предложение – «заморозить» тарифы на коммунальные услуги. Обращение о введении моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги направлено в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«На 2020 год утвержден индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год для Новосибирской области на второе полугодие 2020 года в размере 4,9% Заксобрание предлагает рассмотреть возможность введения моратория на увеличение индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на второе полугодие 2020 года и 2021 год. Эта мера поможет поддержать население, оказавшееся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса», — говорится в обращении.