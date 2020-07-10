Ученика арестовали по подозрению убийстве педагога под Новосибирском

Суд арестовал подозреваемого в убийстве замдиректора школы в поселке Смоленский Новосибирской области, сообщила в пятницу Sibnet.ru представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Нина Зябрева.

«9 июля произошло убийство. Возбуждено уголовное дело по 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый установлен, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Зябрева.

По данным «Вести. Новосибирск», замдиректора по воспитательной работе в школе поселка Смоленского убил восьмиклассник. По данным источника «Вестей», ученик пытался ограбить замдиректора в ее квартире. Она проснулась и попыталась помешать, он нанес ей несколько смертельных ранений ножом.