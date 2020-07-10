Tesla приблизилась к полному автопилоту

Американская Tesla «очень близка» к разработке автопилота пятого уровня, что позволит автомобилю ездить самостоятельно, без какого-либо участия человека, заявил глава компании Илон Маск.

«Я абсолютно уверен, что пятый уровень, то есть практически полная автоматизация управления, произойдет очень скоро», — цитирует Маска Reuters.

По словам Маска, базовый функционал для такой системы будет готов уже в этом году.

Сейчас система автопилота на Tesla относится ко второму-третьему уровню по классификации SAE. Это означает, что она может полностью управлять автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку, но водитель должен следить за ездой и быть готовым вмешаться в любой момент, если система неправильно реагирует на обстоятельства.