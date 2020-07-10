НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Tesla приблизилась к полному автопилоту

Источник:
Sibnet.ru
190 1
Фото: User:Оля Ха / CC BY-SA 3.0

Американская Tesla «очень близка» к разработке автопилота пятого уровня, что позволит автомобилю ездить самостоятельно, без какого-либо участия человека, заявил глава компании Илон Маск.

«Я абсолютно уверен, что пятый уровень, то есть практически полная автоматизация управления, произойдет очень скоро», — цитирует Маска Reuters.

По словам Маска, базовый функционал для такой системы будет готов уже в этом году.

Сейчас система автопилота на Tesla относится ко второму-третьему уровню по классификации SAE. Это означает, что она может полностью управлять автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку, но водитель должен следить за ездой и быть готовым вмешаться в любой момент, если система неправильно реагирует на обстоятельства.

Еще по теме
Определена причина неприятного запаха в Lada
Tesla на автопилоте ловко ушла от летящего колеса. ВИДЕО
Появилось видео краш-тестов Aurus
УАЗ вспомнил о брутальном фургоне «Коналю-330»
смотреть все
Авто #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал оказать финансовую поддержку регионам
•
Киев назвал Минские соглашения неактуальными
•
Губернатор Фургал не признал вину
•
Общественники предложили резко увеличить некоторые автоштрафы
Подробности
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Лесники в Бурятии спасли погибающего в огне олененка
Сибирь 10.07.2020 14:54
Новосибирские депутаты попросили Мишустина заморозить тарифы ЖКХ
Сибирь 10.07.2020 14:49
Ученика арестовали по подозрению убийстве педагога под Новосибирском
Сибирь 10.07.2020 14:14
Грозы и ливни придут в Восточную Сибирь
Сибирь 10.07.2020 14:09
Самое популярное
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
23154
Пенсионер стал миллионером благодаря ошибке кассирши
5166
Сериал «Текст»: альтернативный Петров на дне колодца
4925
Птицу с акулой в когтях сняли на видео
4425
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал оказать финансовую поддержку регионам
•
Киев назвал Минские соглашения неактуальными
•
Губернатор Фургал не признал вину
•
Общественники предложили резко увеличить некоторые автоштрафы
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
34
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33
Трамп объявил о победе США над нацистами и коммунистами
27
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
26