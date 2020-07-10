Назначен новый начальник томского облздрава после скандала с моргом

Губернатор Томской области назначил начальником департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, который ранее работал заместителем руководителя облздрава, сообщает пресс-служба томской администрации.

«Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему», — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Жвачкина.

Предыдущего руководителя томского Депздрава Александра Холопова сняли с должности из-за скандала с местным моргом. В Сети появились фотографии, на которых видно, как, предположительно, тела умерших лежат друг надругев подсобном помещении.

По словам губернатора, для проверки данного факта создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу.