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Грозы и ливни придут в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Выходные в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии будут жаркими. Но с грозами, ливнями, а местами и с проливными дождями, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю местами кратковременные дожди, по западной половине края ливни, грозы, днем град. Ветер юго-восточный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +12… +17, местами +7… +12 градусов. Днем +28… +33, при облачности +22… +27 градусов.

По Бурятии местами дожди, грозы, по северу местами ливни. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температур ночью +12… +17 градусов, местами +6… +11. Днем +21… +26, местами до +30 градусов.

В Иркутской области кратковременные дожди, грозы, в южных и верхнеленских районах ливневые дожди. Ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +13… +18, при прояснении +6… +11 градусов. Днем +23… +28, при облачной погоде +15… +20 градусов, в северо-восточных районах до +33.

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