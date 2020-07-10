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Жара и грозы ожидаются в Новосибирске в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Воздух в выходные в Новосибирске будет прогреваться до 31 градуса, но периодически будут возникать грозы, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Влияние циклонической системы, также проходит холодный атмосферный фронт. Эта система генерирует грозовые дожди. Погода будет неустойчивая, возможны ливни. Наиболее существенные осадки будут 11 июля при порывистом ветре до 14 метров в секунду. 12 июля осадков в Новосибирске не ожидается», — сказал Ягудин.

Температура воздуха будет колебаться. В субботу ожидается 22-27 градусов тепла. 12-13 июля будет до 26-31 градуса. 14 июля снова понижение до 22-27 градусов тепла. 

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