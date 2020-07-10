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Власти Приангарья продлили ограничения из-за COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Режим самоизоляции продлится в Иркутской области вплоть до 26 июля. Советующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор также дополнил правила поведения при введении режима повышенной готовности в области. Они касаются предприятий с вахтовым или сезонным методами работы. 

Теперь требования по изоляции и медицинскому наблюдению за вахтовиками не распространяются на переболевших COVID-19. У них есть иммунный статус. То есть, если на работу в Иркутскую область прибывает сотрудник, ранее уже перенесший болезнь, он не отправится на двухнедельную самоизоляцию, а приступит к обязанностям в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

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У работника должен быть подтверждающий документ. Это может быть выписка из медкарты стационарного больного, или справка организации, где проходило лечение. Также можно подтвердить иммунный статус справкой с положительным результатом тестирования на наличие антител к коронавирусу.

Иркутская область вошла в один из самых неблагополучных регионов по распространению коронавирусной инфекции. Это отчасти произошло из-за вспышки заболевания на двух месторождениях, где работали вахтовики. В «закрытых» коллективах коронавирус распространился быстро.

По данным оперативного штаба на утро пятницы, в области зарегистрировано 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Всего с начала эпидемии в области лабораторно подтвердили 9885 случаев заражения. От осложнений, связанных с COVID-19 умерло 76 человек.

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