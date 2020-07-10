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Женщине пришел штраф за скорость 703 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Владелице Ford Focus из итальянского города Оффанья пришел штраф за превышение допустимой скорости в 10 раз, по данным камеры, она разогналась до 703 километров в час, сообщил, пресс-секретарь местного комитета по соблюдению ПДД Джованни Стролого.

По данным устройства, женщина разогнала автомобиль до 703 километров в час при допустимой скорости 70 километров в час. Полиция не стала проверять показания камеры и оформила владелице автомобиля взыскание в размере 850 евро (68 тысяч рублей), пишет Autoappassionati.it со ссылкой на Стролого.

Также с женщины списали 10 баллов. В Италии с 2003 года действует балльная система: при получении прав водителю автоматически насчитываются 20 баллов. Их количество уменьшается, если он нарушает правила дорожного движения.

Водитель будет обжаловать решение и требовать компенсацию.

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