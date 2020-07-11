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Малосольные огурцы: самые быстрые рецепты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/klimkin-1298145
Малосольные огурцы — быстрая закуска, популярная в сезон активного роста огурцов. Приготовление занимает не больше суток, и можно не дожидаться зимы, чтобы поесть хрустящих и пикантных огурчиков. Как приготовить малосольные огурцы?
Заготовками огурцов занимались еще в древности. Археологи находили окаменелые семена огурца при раскопках древнего Новгорода в слоях X века. В XVII веке среди восточных славян были известны огурцы, заготавливаемые при помощи соли, в том числе и малосольные.

Выбирать для приготовления лучше одинаковые по размеру небольшие пупырчатые огурцы, то есть сорта для засолки, а не салатные с гладкой кожей. 

Малосольные огурцы в пакете

Самый быстрый рецепт. На 1 килограмм огурцов нужны 1 столовая ложка соли, 4 зубчика чеснока и укроп. Чеснок и укроп нужно мелко измельчить. У огурцов срезать кончики. Для ускорения процесса засолки можно разрезать на четвертинки.

Фото: © pixabay.com/ru/users/alexei_other-9114223

Уложить все ингредиенты в полиэтиленовый пакет, хорошо потрясти. Для герметичности можно сложить в еще один пакет, убрать в холодильник на 6-8 часов.

Малосольные огурцы в минералке

Актриса и телеповар Юлия Высоцкая на Youtube-канале предложила замариновать зеленые плоды в минеральной воде.

«Газики позволяют нашим огурцам мариноваться быстрее. Берите именно минеральную воду, а не просто газированную — имеющиеся в ней соли добавят вкуса вашим огурчикам», — сказала Высоцкая.

Килограмм огурцов помыть и обрезать кончики. Положить в кастрюлю вместе с листьями смородины, вишни и хрена. Высоцкая считает, что эти листья гораздо деликатнее подчеркивают вкус огурцов, чем укроп. К огурцам добавить разрезанную пополам головку чеснока и корень хрена.

Затем влить 1,5 литра минеральной воды, добавить 2,5 столовых ложки соли. Накрыть огурцы тарелкой и положить сверху утяжелитель. Пробовать ароматную закуску можно на следующий день.

Малосольные огурцы за 24 часа

Чуть более долгий вариант. Но на саму засолку много времени не понадобится, и этот способ делает огурцы особенно хрустящими.

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Огурцы нужно помыть, положить в воду комнатной температуры на два-три часа. Нарезать укроп и несколько зубчиков чеснока. На дно банки емкостью 1 литр положить половину укропа и чеснока, уложить огурцы, затем прикрыть оставшимся укропом, насыпать столовую ложку соли. 

Залить кипятком из чайника, накрыть крышкой. Банку несколько раз перевернуть для растворения соли.

После этого надо снять крышку и оставить банку на столе на сутки. После этого огурчики можно пробовать.

Малосольные огурцы с яблоками

Необычный рецепт для тех, кому надоели привычные малосольные огурцы. Дуэт им составят зеленые яблоки.

Помыть килограмм огурцов и два яблока. Яблоки разрезать на четыре части. Зубчики головки чеснока очистить.

Положить огурцы и яблоки в банку вместе с зубчиками чеснока, укропом, листьями смородины и вишни. Добавить десять горошин черного перца.

В кипящую воду добавить 2 столовые ложки соли, залить рассол в банку и оставить при комнатной температуре. На следующий день закуску можно пробовать.

Малосольные огурцы с водкой

Водка сделает огурцы хрустящими, но с приготовлением придется повозиться чуть больше.

Огурцы надо вымыть, замочить на пару часов в холодной воде. 1,5 литра воды смешать с 90 граммами соли и сахара. Довести до кипения. 1,5 килограмма огурцов уложить в банку, перекладывая с зубчиками чеснока и укропом.

Затем надо залить в огурцы 45 миллилитров водки, 60 миллилитров яблочного уксуса и кипящий рассол. Поставить на сутки в прохладное место, а затем в холодильник.

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