Джоли и Питт примирились и поделили детей

Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт примирились после длительного конфликта и решили вопрос опеки над детьми.
Восстановить мир бывшим супругам помог семейный психолог,
сообщает издание People со ссылкой на источник. Теперь Джоли не препятствует
общению детей с Питтом.
Актеры являются родителями сыновей 18-летнего Мэддокса,
16-летнего Пакса и 12-летнего Нокса, и дочерей Захары (15 лет), Шило (14 лет) и
Вивьен (12 лет).
Питт и Джоли подали на развод четыре года назад и долгое
время вопрос с опекой был острым. Джоли хотела быть единственной опекуншей,
запрещая отцу видеться с детьми.
Восстановить мир бывшим супругам помог семейный психолог,
сообщает издание People со ссылкой на источник. Теперь Джоли не препятствует
общению детей с Питтом.
Актеры являются родителями сыновей 18-летнего Мэддокса,
16-летнего Пакса и 12-летнего Нокса, и дочерей Захары (15 лет), Шило (14 лет) и
Вивьен (12 лет).
Питт и Джоли подали на развод четыре года назад и долгое
время вопрос с опекой был острым. Джоли хотела быть единственной опекуншей,
запрещая отцу видеться с детьми.