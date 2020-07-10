Джоли и Питт примирились и поделили детей

Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт примирились после длительного конфликта и решили вопрос опеки над детьми.

Восстановить мир бывшим супругам помог семейный психолог, сообщает издание People со ссылкой на источник. Теперь Джоли не препятствует общению детей с Питтом.

Актеры являются родителями сыновей 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 12-летнего Нокса, и дочерей Захары (15 лет), Шило (14 лет) и Вивьен (12 лет).

Питт и Джоли подали на развод четыре года назад и долгое время вопрос с опекой был острым. Джоли хотела быть единственной опекуншей, запрещая отцу видеться с детьми.