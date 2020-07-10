Студент стройотряда на Алтае заболел коронавирусом и умер

Следователи Алтайского края начали проверку смерти 18-летнего студента в больнице Барнаула. Он работал в студенческом стройотряде Змеиногорска.

СКР края отмечает, что студент умер 8 июля, а до того с 25 июня находился в студенческом стройотряде «Магистраль» в городе Змеиногорске.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трудовой деятельности юноши в студенческом отряде. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе по установлению причины смерти и возможном заражении погибшего новой коронавирусной инфекцией.

При этом Минздрав края подтвердил агентству ТАСС, что студент был заражен коронавирусом, изолировано более 100 студентов. Всего в студенческом отряде по сбору ягод было 128 человек, 15 из них госпитализированы, остальные находятся в обсерваторах

Как сообщило издание «Змеиногорский вестник», студенты, приехав на работу в отряде, не прошли необходимую в условиях пандемии обсервацию, которую должен обеспечить работодатель. Несколько дней назад в общежитии, где они проживали, произошла вспышка ОРВИ. Одного из студентов в тяжёлом состоянии доставили в Барнаул. Позавчера он скончался.

В Алтайском крае уже неделю продолжается серьезный рост числа заболевших коронавирусом. По последним данным, в регионе зафиксирован 5 121 случай инфицирования, из них 224 новых. Выздоровели 3 567 человек, 117 умерли. Роспотребнадзор объясняетрост числа заболевших игнорированием масочного режима и посещением запрещенных массовых мероприятий подобно дискотеке близ озера Ая, собравшей около двух тысяч человек.