Аналитики спрогнозировали рост цен на нефть до $150 за баррель

Цены на нефть в ближайшие годы поднимутся выше отметки 100 долларов за баррель ввиду сокращения ее добычи и снижения инвестиций в отрасль, такой прогноз со ссылкой на экспертов опубликовала газета The Wall Street Journal.

«Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу», — считает Тревора Вудса из хедж-фонда Northern Trace Capital. «Планка в 150 доллров за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — прогнозирует он.

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Другие эксперты считают, что временное закрытие предприятий и почти полный паралич воздушных перевозок в мире из-за пандемии уже заложил тенденцию всеобщего снижения расходов и низких расценок на углеводородное сырье, приводит ТАСС выдержки из статьи.

Аналитик Кристиан Малек из JPMorgan заявил, что добыча нефти снизится на 5 миллионов баррелей в сутки или около 5% от уровня, предшествовавшего пандемии. По его мнению, потребуется инвестировать в добычу дополнительно 625 миллиардов долларов к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос.

Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital ожидает роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель уже до конца 2020 года. «Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее», — отметил он.