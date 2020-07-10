Самолет вызвал дождь в Красноярском крае

Самолет-зондировщик Ан-26 в Красноярском крае создает условия для выпадения осадков. Самолет вылетает в основном в труднодоступные территории, где действуют лесные пожары грозового происхождения, сообщает министерство лесного хозяйства Красноярского края.

«Состояние атмосферы позволило применять это воздушное судно с 6 июля. За два дня удалось вызвать дождь над шестью пожарами в Мотыгинском, Богучанском и Северо-Енисейском районах. Это стало существенной помощью наземным группам, работающим на кромках этих возгораний», – сказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.



Спецсамолет оснащен подвесной веерной установкой для пуска пиропатронов с йодистым серебром. Облака обрабатывают на высоте около 5 километров над землей. Йодистое серебро способствует процессу кристаллизации в облаках, и в результате идет дождь.

Внутри самолета располагается пульт для запуска пиропатронов и оборудование для наблюдения за лесопожарной и метеообстановкой. После работы зондировщика в большинстве случаев выпадают осадки разной степени интенсивности, иногда проходят и ливни.



Со 2 июля в Красноярском крае введен режим ЧС в лесах. В Эвенкии и Приангарье установилась сухая и жаркая погода, зафиксирована высокая грозовая активность при отсутствии осадков. Для оперативного тушения лесных пожаров в северных территориях края мобилизовано около полутора тысяч лесных пожарных Красноярского края, ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов России, а также лесопользователи.