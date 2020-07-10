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ВОЗ допустила возврат ограничений в России из-за коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович допустила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, если люди не будут соблюдать правила.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в России некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран.

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По ее словам, вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса. «Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — отметила Вуйнович.

По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276.

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