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Reuters рассказало об «окопной» войне сибиряков против COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © youtube.com/Euronews Русский

Село Шулуты в Бурятии, где произошло массовое заражении коронавирусом во время шаманского обряда, окопали двойным рвом, что очень удивило иностранцев. Но «окопная война» с COVID-19 — необходимая мера, сообщила общественница Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.

«Русские роют траншеи вокруг сибирской деревни, чтобы обеспечить соблюдение карантина», — написало международное агентство Reuters.

Десятки жителей села Шулуты в Тункинском районе Бурятии заразились коронавирусом после массового мероприятия — проведения шаманского обряда. Из 390 жителей заразились 37 человек. А 95 еще человек контактировали с инфицированными и также должны быть изолированны, приводит агентство слова главы местной администрации Ивана Альхеева.

Зачем искать антитела к COVID-19?

Канавы, окружавшие Шулуты, были вырыты 29 июня. И это — необходимая мера, объяснила Хамаганова на своей странице в социальной сети. Во-первых, Шулуты — это въезд, ворота в нацпарк «Тункинский», во-вторых — граница с Бурятии и Иркутской области.

«Это экстремальный "старт" для некоторых автолюбителей, во всю Тункинскую долину. Автосмельчаки, изворачиваясь, тайком, проезжают по берегу Иркута. И прямиком направляются в зараженное село, далее в Торы. А потом сами становятся, пусть даже бессимптомными, носителями COVID-19. И надо было пресечь это "броуновское движение" на автомашинах», — отметила общественница.

Фото: © Facebook.com/Дора Хамаганова

Но не все местные жители, даже заразившиеся коронавирусом, верят в болезнь. «Я не верю в это! По крайней мере, должны быть симптомы, а у меня их нет», — приводит Reuters слова местной жительницы Энгельсины Шабоевой.

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Другая местная жительница, Светлана Шагланова, чей муж умер после инсульта и дал положительный результат на вирус, сказала, что она не согласна с диагнозом. «Они заявили, что он умер от вируса в газетах, но это неправда, это был просто инсульт», — отметила Шагланова.

Представители Росптребнадзора сообщил, что организаторов шаманского обряда могут оштрафовать. Сейчас единственная дорога в деревню, не перерытая рвом, патрулируется правоохранителями. В село пускают только машины скорой помощи и «продуктовые» фургоны.

Тема: Распространение коронавируса
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