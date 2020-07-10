Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время республика испытывает максимальное давление за все время независимости.

«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он отметил, что уже насчитал несколько «пандемий»: это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце 2019 — начале этого года, «пандемия» экономическая и ее последствия, инфопандемия. По его словам, все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Белоруссии — выборы президента, назначенные на 9 августа.

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На встрече президент также высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто, и против радикальных реформ, а также против возвращения к Конституции 1994 года, как это предлагают некоторые его оппоненты.

!Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год, что весьма странно, и взять ту Конституцию, которая была», — сказал он, отметив, что недопустимо возвращаться в середину 1990-х и «брать ту Конституцию, от которой ушли».