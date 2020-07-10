PayPal прекратит внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля, но решила остаться для работы в стране.

«Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — говорится в сообщении на сайте платежной системы.

С 4 июля в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе». Согласно ему оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации будут не вправе передавать информацию о переводах, осуществляемых на территории РФ, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

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Отказ PayPal от переводов внутри России незначительно отразится на бизнесе компании, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Какую-то прибыль PayPal потеряет, но исторически его основной точкой прибыли были международные операции. Это была его специфика: платежи на тот же eBay и подобные операции. В целом, этот бизнес никуда не денется, и тут он имеет понятное стратегическое преимущество, как международная компания», — приводит ТАСС слова Достова.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.