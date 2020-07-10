Заболевший коронавирусом участник ВОВ умер в Горном Алтае

Участник Великой Отечественной войны Павел Гаврилов, заболевший коронавирусом, умер в госпитале Республики Алтай на 94-м году жизни, сообщил оперштаб.

Коронавирус у ветерана был подтверждён 14 июня. COVID вызвал осложнения, в том числе пневмонию и ряд других сопутствующих заболеваний. Последние несколько дней он находился на искусственной вентиляции лёгких.

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Павел Гаврилов попал на фронт, когда ему едва исполнилось 18 лет. После учебы на курсах младших командиров его направили на Ленинградский фронт. Был награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За отвагу». Долгие годы работал в «Горно-Алтайских электросетях».

Перед Днем Победы в этом году он дал интервью Общероссийскому народному фронту. Это произошло примерно за три месяца до его смерти, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«Ваше поколение должно сохранить мир, вот основное! Мы его завоевали, мы этот мир укрепили, а ваше теперь дело – так его укрепить, чтобы ни одна сволочь, простите меня за это выражение, на нашу страну не поглядывала даже», – сказал ветеран в интервью.

Ветеран Гаврилов стал пятой жертвой короавируса в Республике Алтай. По последним данным, в регионе лабораторно подтверждено 1036 случаев заболевания, из них 42 – за прошедшие сутки. 484 человека выздоровели и выписаны.