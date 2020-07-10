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Общественники предложили резко увеличить некоторые автоштрафы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Штраф за проезд на красный должен быть 5 тысяч рублей, а за превышение скорости на 40-60 километров в час — 2,5 тысячи рублей, такие предложения озвучил Общественный народный фронт, сообщил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Наказание за проезд на красный свет должно оцениваться в 5 тысяч рублей (сейчас 1 тысяча), установка подложных номеров — также 5 тысяч рублей (сейчас 2 тысячи), приводит РИА Новости мнение авторов инициативы.

Штрафы за превышение скорости тоже должны вырасти: на 40-60 километров в час — 2,5 тысячи рублей (сейчас 500), свыше 60 — 5 тысяч (сейчас 1,5 тысячи). При повторном нарушении в населенном пункте наказание должно быть еще строже — вплоть до 15 тысяч рублей или лишения прав на полгода.

«За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода», — отметил Шкуматов.

Поправки, значительно увеличивающие санкции за нарушение скоростного режима, были внесены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, но после критики Минюст заявил, что размер штрафов сохранится на прежнем уровне.

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