Путин потребовал оказать финансовую поддержку регионам

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства оказать регионам дополнительную помощь в размере 100 миллиардов рублей, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Финансовую поддержку в размере 100 миллиардов рублей будет оказана в дополнение к выделенным из федерального бюджета бюджетным ассигнованиям в размере 200 миллиардов рублей.

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Как указано в документе, средства пойдут на обеспечение финансовой сбалансированности регионов, исходя «из необходимости приоритетной компенсации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и недополученных ими доходов в связи с принятием решений на федеральном уровне».

До 15 июля президент России также ждет от правительства «предложения по созданию инструментов долгосрочного финансирования развития транспортной, сетевой и иной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации».