Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по делу об организации убийств, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии.

Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. СК предъявил губернатору обвинения в организации убийств и покушении на убийство, совершенных в 2004-2005 годах. В пятницу СК обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте.

Сейчас Фургал находится в ИВС-1 ГУ МВД по Москве (Петровка, 38) в двухместной камере, но без соседа. Членов ОНК он встретил их в спортивном костюме и майке с фамилиями членов сборной России по керлингу, рассказал член ОНК Москвы, специальный корреспондент RT Борис Клин.

«Конечно, вины не признаю, о чем тут говорить? Если сказать, что я возмущен и шокирован (происходящим), это значит не сказать ничего», — цитируетRT Фургала.

Губернатор охарактеризовал настроение как спокойное и уверенное, но посетовал, что не успел назначить исполняющего обязанности.