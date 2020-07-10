Мультсериал «Фиксики» продали в Китай

Контракт между российской и китайской компаниями о приобретении прав на «Фиксиков» стал одним из самых мощных контрактов на международном рынке за всю историю российской анимации в целом, сообщает пресс-служба «Рики».

Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video заключила контракт с группой компаний «Рики» о приобретении прав на четвёртый сезон российского анимационного сериала «Фиксики», а также на детскую программу «Фиксилаб» для китайского рынка. Сумма контракта не разглашается.

Китай получил эксклюзивные права на новые 52 эпизода серила «Фиксики», которые будут произведены в 2020-2022 году. Мультсериал выйдет одновременно на русском и китайском языках. Также специально для китайских зрителей компания Hebei TV создаст новое телевизионное научно-популярное детское игровое шоу «Фиксилаб» (26 эпизодов по 15 минут каждый).

Проект «Фиксики» в настоящее время принадлежит российской группе компаний «Рики» и производится московской анимационной студией «Аэроплан».

Мультсериал рассказывает о приключениях маленьких человечков — Фиксиков, которые живут внутри различных приборов и техники, содержат её в порядке и отлично знают, что и как устроено. Мультсериал в лёгкой занимательной форме объясняет детям, что и как устроено в нашем техногенном мире.