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Выбраны лучшие бюджетные смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 9S возглавил рейтинг лучших смартфонов дешевле 20 тысяч рублей, топ составили эксперты Роскачества.

В топ новых бюджетных смартфонов вошли Xiaomi Redmi Note 9S c 64 гигабайт памяти, Samsung Galaxy M21 с 64 гигабайт памяти и Realme 6 с накопителем емкостью 128 гигабайт. В список также попали Huawei P40 Lite, Realme C3, Huawei Y6P и Huawei P40 Lite E.

Самый дорогой аппарат в подборке — Realme 6 — обошелся в 18 тысяч рублей. Самый дешевый — Huawei Y6P за 9,2 тысячи рублей.

Бюджетная модель Xiaomi Redmi Note 9S 64 GB за 16,6 тысячи рублей, возглавившая топ, обошла конкурентов в прочности и емкости батареи, у него достаточно мощный процессор и отличная камера, хотя именно она часто бывает слабым местом смартфонов этой марки.

По словам эксперта Елены Суховей, гаджеты Xiaomi вообще стали бестселлером среди смартфонов в России во время карантинных мер, в апреле-мае они обогнали по спросу ближайших конкурентов: Samsung — в 1,7, Honor — в 2,7 и Apple — в 7,8 раза.

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