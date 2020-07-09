Начальника томского облздрава уволили за «бардак» в морге

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова за «бардак» в морге. Это произошло после публикации скандальных фотографий из морга больницы с телами в мусорных мешках.

Журналист томского издания Станислав Микрюков опубликовал фотографии черных мешков, в которых якобы лежат тела умерших от COVID-19 в морге при Горбольнице №3 в Томске. Исполняющий обязанности начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх заявил, что на снимках не тела, а биологические отходы.

«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого cоздана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?», — цитирует губернатора пресс-служба правительства.

По его словам, комиссия даст свою оценку.

«Но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова. В суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь оборудовать систему видеонаблюдения», — сказал Жвачкин.

Губернатор добавил, что недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. «Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников», — сказал Жвачкин.



Контроль за исполнением поручения глава региона возложил на своего заместителя по социальной политике Ивана Деева.