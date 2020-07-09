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Желто-белую «зебру» признали опасной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Желто-белая разметка на пешеходных переходах обеспечивает недостаточное сцепление колес с дорожным полотном и потому опасна, такие «зебры» будут убирать, сообщил Центр организации дорожного движения Москвы.

Желто-белые «зебры» появились несколько лет назад. Подобная цветовая схема делает переход более заметным как в светлое, так и в темное время суток. Сейчас же ЦОДД пришел к выводу, что желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность.

«В дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мото)», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также использование только белой разметки положительно скажется на внешнем виде улиц. Поэтому желто-белые «зебры» будут убирать. Сделают ли так в других городах, пока неизвестно.

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