Желто-белую «зебру» признали опасной

Желто-белая разметка на пешеходных переходах обеспечивает недостаточное сцепление колес с дорожным полотном и потому опасна, такие «зебры» будут убирать, сообщил Центр организации дорожного движения Москвы.

Желто-белые «зебры» появились несколько лет назад. Подобная цветовая схема делает переход более заметным как в светлое, так и в темное время суток. Сейчас же ЦОДД пришел к выводу, что желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность.

«В дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мото)», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также использование только белой разметки положительно скажется на внешнем виде улиц. Поэтому желто-белые «зебры» будут убирать. Сделают ли так в других городах, пока неизвестно.