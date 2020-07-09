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Ученые раскрыли загадку мертвой воды

Источник:
Популярная механика»
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Фото: David Broad / CC BY 3.0

Исследователи нашли объяснение загадочному торможению и встряске полностью исправных кораблей в так называемой мертвой воде. Впервые этот феномен заметил норвежский исследователь Фритьоф Нансен в 1883 году.

Когда парусное попадает в мертвые воды, оно в лучшем случае замедляет ход, в худшем — останавливается. Попутный ветер может выручить моряков, но даже с полными парусами корабль будет двигаться медленнее, чем должен.

Впервые феномен мертвой воды заметил норвежский исследователь Фритьоф Нансен в 1983 году. В 1904 году шведский физик и океанограф Вагн Вальфрид Экман описал похожее явление. Он обнаружил, что на границе раздела слоев образуются механические волны. Когда дно корабля взаимодействует с этими волнами, они создают дополнительное сопротивление.

После открытия Экмана ученые поняли: феномен мертвой воды вызван различной плотностью слоев жидкости. Различия в плотности могут возникнуть из-за разной солености или температуры воды. Понимая причину и виды феномена мертвой воды, ученые не знали механизм захвата кораблей в волновой плен.

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Физики из Института естественных наук CNRS и Лаборатории математики и прикладных наук Университета Пуатье впервые описали это загадочное явление. Они классифицировали волны, возникающие при контакте слоев жидкости различной плотности друг с другом, а затем провела моделирование перемещения корабля, пишет «Популярная механика» со ссылкой на сообщение CNRS.

Моделирование показало, что эффект мертвой воды возникает в том случае, когда волны образуют нечто вроде ленты конвейера. По этой «ленте» корабль едва заметно движется то вперед, то назад, что со стороны выглядит как замедление.

Работа ученых тут же породила новую гипотезу по одной из древнейших загадок человечества. До сих пор неизвестно, почему во время битвы при Акциуме (31 года до нашей эры) мощные корабли Клеопатры погибли, столкнувшись со слабым флотом Октавиана. Трение обратно пропорционально скорости: чем сильнее тащишь по сопротивляющейся поверхности, тем больше она сопротивляется. Значит, слабые корабли Октавиана в мертвых водах могли быть маневреннее и быстрее, чем мощный флот царицы Египта.

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Значит СК РФ 15 лет ничего не делал и сейчас по указке ЕР просто решил устранить конкурента.

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Archangel3339

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