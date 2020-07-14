Путин и Трамп: резиденции росшкоши и скандалов

Президенты живут, отдыхают и принимают гостей в своих резиденциях — это огромные виллы с большой территорией. Владимир Путин проводит время в подмосковном Ново-Огарево, а Дональд Трамп в Мар-а-Лаго в штате Флориде.

Усадьба XIX века

У Путина есть несколько резиденций, где он может находиться, но основная — подмосковная Ново-Огарево. Эту усадьбу построили в XIX веке по приказу пятого сына Александра II — великого князя Сергея Александровича. Стиль усадьбы называют английской готикой. В советское время резиденцию использовали как дом приемов ЦК КПСС.

Усадьба расположена на берегу Москвы-реки, в 10 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе близ села Усово Одинцовского район Московской области. Здания резиденции находятся на территории смешанного леса, есть пруд, где Путин рыбачил вместе с Джорджем Бушем в 2002 году.

Фото: © 2002 год. Сайт Кремля

Владимир Путин занимает Ново-Огарево с 2000 года. В 2008 году, покидая пост, он выбрал ее для пожизненного пользования — в соответствии с законом «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

На территории есть жилой дом и дом для официальных приемов, гостевой дом с кинозалом, храм, вертолетная площадка, теплицы, конюшня, бассейн, спортзал.

Фото : 2009. Pete Souza of the Official White House Photostream

Судя по фотографиям, интерьер выдержан в бело-кремовой гамме, много элементов декора выполнено с использованием красного дерева. Стиль ближе к классическому, он лаконичен. На снимках чаще показаны официальные помещения — залы приемов, кабинет. В них нет характерных вещей, интерьер в этих комнатах выглядит обезличенным.

Как сообщается на сайте компания «Артпаркет», в 2017 году укладывали паркетные полы в новом представительском корпусе резиденции президента Путина. «Особняк состоит из трех зданий-корпусов, каждый из которых имеет по три этажа. В большинстве помещений уложена массивная доска из дуба. В нескольких помещениях из массивной доски был выложен орнамент – квадрат», — описала компания.

Фото: © 2020 год Сайт Кремля

Из-за пандемии кроноавируса Путин переехал в Ново-Огарево, здесь он и живет, и проводит видеоконференции. В июне этого года на территории поставили дезинфекционный туннель производства завода «Моторные технологии». Судя по видео, он стоит в большом гараже или ангаре.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Скандал со строительством

В 2014-2015 годах в усадьбе строился дом приемов президентов и другие помещения. Тогда по контракту свыше 388 миллионов рублей предполагалось потратить на проектирование «гаража, гостиницы со спортивным залом, ангара для хранения парковой техники, дома приемов, комендатуры, контрольно-пропускного пункта», еще более 5,3 миллиарда рублей было выделено на строительство.

А в 2017 году руководитель структуры ФСО Андрей Каминов и владелец компании «БалтСтрой» Дмитрий Михальченко были задержаны по делу о мошенничестве при строительстве резиденции президента. По данным следствия, они вместе с подельниками похитили 1,3 миллиарда рублей.

Каминов и Михальченко до сих пор остаются последними из всех фигурантов расследования, кто находится в СИЗО, оба успели переболеть коронавирусом. Они, в отличие от ряда своих подельников, вины не признают, настаивая на ошибочности выводов экспертизы, подсчитавшей ущерб в рамках расследования.

Вилла в Палм-Бич

Особняк Мар-а-Лаго в Палм-Бич был построен в 1927 году в испанском стиле. «Mar-a-Lago» на испанском означает «от моря до озера». Он должен был использоваться в качестве зимней резиденции президента США.

Фото : 2019. The White House from Washington, DC

В 1985 году его выкупил Трамп и превратил в частный клуб. Мар-а-Лаго до сих пор функционируют для членов в закрытом варианте. Дональд проводит здесь выходные, отмечает праздники и принимает важных зарубежных гостей.

Фото: © 2017. The White House

В Мар-а-Лаго более ста комнат. На территории есть бассейны, пляжи, обеденные залы. Интерьеры Мар-А-Лаго — роскошны. Это золото, резной камень, высокие потолки и дорогие ковры.

Фото: © 2017. The White House

Территория виллы — пальмы, поле для гольфа, спа и огромные бассейны, соответствуют внутреннему богатому содержанию.

Попытки проникновения в Мар-а-Лаго

Власти округа Палм-Бич (штат Флорида) хотели ввести дополнительные налоги из-за расходов, которые несут, обеспечивая безопасность президента США. Когда президент США посещает Палм-Бич, местным властям приходится тратить более 60 тысяч долларов в день. В основном эти средства идут на оплату дополнительно привлеченных сотрудников правоохранительных органов.

Фото: © 2018. whitehouse.gov

Но повышенные меры безопасности не мешают попыткам проникновения на территорию резиденции президента США.

Внутрь пытались попасть студент, две китаянки с оборудованием вроде флешек, обнаружителей камер и фотоаппаратов, а также гражданин Ирана Масуда Золеха с мачете и топориком.

Последний инцидент произошел 31 января 2020 года, когда полиция арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд. Черный джип певицы протаранил ворота двух КПП на въезде в Мар-а-Лаго на скорости более 112 километров в час и направился к главному входу в резиденцию. Задержанная, по мнению полиции, была под действием наркотиков, она вела себя странно и танцевала на крыше машины.