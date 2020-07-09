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Политолог заявил о возможных последствиях дела Фургала

Источник:
Sibnet.ru
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Возбуждение уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может стать триггером для отмены губернаторских выборов в России, сообщил директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков.

Губернатора Хабаровского края задержали в четверг в Хабаровске сотрудники ФСБ и СК. Он подозревается в организации покушения и убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал — член партии ЛДПР, на выборы губернатора в 2018 году выдвигался от этой же партии. Его поддержало в 69% избирателей края. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание сторонника партии и заявил о политическом характере дела. Он также сообщил о готовности фракции ЛДПР сложить полномочия в Госдуме в знак протеста.

По мнению Гращенкова, дело Фургала может серьезно повлиять на региональную политику. Арест высшего должностного лица по обвинению в заказных убийствах, может стать триггером для отмены губернаторских выборов.

«Действительно, если криминал не просто "рвется во власть", но еще и выбирает наиболее популярных и успешных глав регионов, тогда как представители государственных элит вынуждены быть непопулярными в своих решениях, отмена выборов являлась бы логичным завершением реформы политической системы (с появлением Госсовета и так далее)»,— прокомментировал он в своем телеграм-канале.

Политолог также считает, что даже в существующей системе власти, «несистемные» губернаторы попадают в зону риска, а вместе с ними и те главы субъектов, которые дали слишком высокие показатели «против» во время голосования по поправкам в Конституцию. Это показывает, что рост антимосковских настроений ослабляет влияние федеральных властей на этих территориях.

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А желание удалить политически сильного соперника привело к созданию рисков для системы, добавил Гращенков. По его словам, тут нужно либо отменить выборность глав, взяв всю ответственность на себя (на федеральный центр), или переходить к более сложной системе администрирования, где не будет абсолютной доминанты «партии власти» и ее губернаторов.


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