Жириновский встал на защиту задержанного губернатора Фургала

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Фургал не буде исключен из партии.
«Задержание было не в самой корректной форме, необязательно было надевать наручники. Губернатор не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», — приводит ТАСС слова Жириновского.
По словам лидера ЛДПР, он удивлен задержанием Фургала спустя столь долгое время после возможного совершения преступления. «Если действительно в 2004–2005 годах были какие-то преступления, убийства и был якобы замешан Сергей Фургал, чего вы ждали 15 лет?» — заявил Жириновский.
«Никогда не исключим Фургала из партии, — заявил Жириновский. — Это удар, который нанесли, и пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором за всю историю края».
По словам Жириновского при Фургале «все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе», и в ЛДПР «защищали и будут защищать» своего губернатора.
Фургала задержали рядом с домом утром в четверг, 9 июля, когда он собирался выезжать на работу. Он проходит по делу об организованной преступной группировке. Следствие считает, что эта ОПГ ответственна за организацию и соверение особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей в 2004–2005 годах в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.
Ему предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство, о соучастии в преступлении и убийстве.