НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Жириновский встал на защиту задержанного губернатора Фургала

Источник:
ТАСС
187 1
Фото: © пресс-служба Госдумы

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Фургал не буде исключен из партии.

«Задержание было не в самой корректной форме, необязательно было надевать наручники. Губернатор не преступник, никуда не сбежит. С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», — приводит ТАСС слова Жириновского.

По словам лидера ЛДПР, он удивлен задержанием Фургала спустя столь долгое время после возможного совершения преступления. «Если действительно в 2004–2005 годах были какие-то преступления, убийства и был якобы замешан Сергей Фургал, чего вы ждали 15 лет?» — заявил Жириновский.

«Никогда не исключим Фургала из партии, — заявил Жириновский. — Это удар, который нанесли, и пусть избиратели Хабаровского края видят, что Фургал был самым лучшим губернатором за всю историю края».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым данных

По словам Жириновского при Фургале «все показатели лучше, чем были при прежнем губернаторе», и в ЛДПР «защищали и будут защищать» своего губернатора.

Фургала задержали рядом с домом утром в четверг, 9 июля, когда он собирался выезжать на работу. Он проходит по делу об организованной преступной группировке. Следствие считает, что эта ОПГ ответственна за организацию и соверение особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей в 2004–2005 годах в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области.

Ему предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство, о соучастии в преступлении и убийстве.

Еще по теме
Кремль отреагировал на призыв сделать процесс Сафронова открытым
Депутаты предложили не наказывать водителей без документов на машину
Появилась идея перенести День России
Чиновники будут платить до 150 тысяч рублей за хамство
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Жириновский встал на защиту задержанного губернатора Фургала
•
Вакцинацию от коронавируса в России сделают добровольной
•
«Госуслуги» подтвердят личность в соцсетях и онлайн-магазинах
•
Определена причина неприятного запаха в Lada
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Змея напала на ребенка в музее
Сибирь 09.07.2020 17:15
Женщина погибла от нападения медведя в Красноярском крае
Сибирь 09.07.2020 16:41
Новосибирец выиграл в лотерею более 9,6 млн рублей
Сибирь 09.07.2020 15:26
Туризм Бурятии и Алтая поддержат в TikTok
Сибирь 09.07.2020 15:20
Самое популярное
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
15673
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
4646
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
4361
Птицу с акулой в когтях сняли на видео
3846
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Жириновский встал на защиту задержанного губернатора Фургала
•
Вакцинацию от коронавируса в России сделают добровольной
•
«Госуслуги» подтвердят личность в соцсетях и онлайн-магазинах
•
Определена причина неприятного запаха в Lada
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал в Россию мигрантов
49
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33
Трамп объявил о победе США над нацистами и коммунистами
27
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
26