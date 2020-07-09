Особые пистолетные патроны начнут производить в России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) запускает серийное производство новых пистолетных патронов.

«В ЦНИИТОЧМАШ идет подготовка серийного производства девятимиллиметрового патрона с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и девятимиллиметрового патрона с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Оба патрона изготовлены в рамках опытно-конструкторской работы "Удав" и предназначены для девятимиллиметрового самозарядного пистолета СП, более известного как "Удав"», — сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

Первая из разработок — патрон повышенной пробиваемости, способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем аналоги. Новый боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра девять миллиметров в мире.

Вторая новинка — патрон с уменьшенной скоростью пули. Инновационной особенностью конструкции пули созданного патрона стали режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Найдена замена легендарному Макарову?

Это в совокупности позволило сохранить кинетическую энергию пули на уровне, достаточном для пробития бронежилета второго класса защиты. При этом скорость полета пули нового патрона значительно меньше, чем у прототипов, что позволяет обеспечить максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность.

Самозарядный пистолет «Удав» калибра девять миллиметров прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Емкость его магазина составляет 18 патронов. Для стрельбы из него можно использовать все типы боеприпасов калибра 9 на 21 миллиметр —трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.