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Особые пистолетные патроны начнут производить в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © ЦНИИТОЧМАШ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) запускает серийное производство новых пистолетных патронов.

«В ЦНИИТОЧМАШ идет подготовка серийного производства девятимиллиметрового патрона с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и девятимиллиметрового патрона с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Оба патрона изготовлены в рамках опытно-конструкторской работы "Удав" и предназначены для девятимиллиметрового самозарядного пистолета СП, более известного как "Удав"», — сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

Первая из разработок — патрон повышенной пробиваемости, способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем аналоги. Новый боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра девять миллиметров в мире.

Вторая новинка — патрон с уменьшенной скоростью пули. Инновационной особенностью конструкции пули созданного патрона стали режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса.

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Это в совокупности позволило сохранить кинетическую энергию пули на уровне, достаточном для пробития бронежилета второго класса защиты. При этом скорость полета пули нового патрона значительно меньше, чем у прототипов, что позволяет обеспечить максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность.

Самозарядный пистолет «Удав» калибра девять миллиметров прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Емкость его магазина составляет 18 патронов. Для стрельбы из него можно использовать все типы боеприпасов калибра 9 на 21 миллиметр —трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.



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Оборона #Оружие #ОПК #Техника
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