Дзюба объяснил имитацию секса с одноклубником

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил, зачем имитировал половой акт в раздевалке с одноклубником Сердаром Азмуном: это было налаживание «международных связей», сказал он.

Дзюба и Азмун сымитировали половой акт, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона России, видео было опубликовано в соцсетях. Пользователи назвали действия капитана сборной страны позорными и неуместными.

«Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», — ответил Дзюба на вопрос спортивного журналиста Михаила Моссаковского.

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев связал действия футболистов с предстоящим полуфинальным матчем Олимп-Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»

«Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком" в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов», — сказал Медведев.

В «Спартаке» были возмущены словами Медведева и направили жалобу в комитет по этике Российского футбольного союза.