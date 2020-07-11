Фильм дня: «Иисус Христос — Суперзвезда»

Фильм «Иисус Христос — Суперзвезда» 1973 года стал первой экранизацией скандальной одноименной постановки и вызвал не меньше обсуждений.

США, 1973 год, режиссер Норман Джуисон, 0+

В главных ролях: Тэд Нили (Иисус) и Карл Андерсон (Иуда)

11 июля 1971 года в Питтсбурге впервые была показала постановка рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Киноверсия рок-оперы сделана в форме спектакля, разыгранного на фоне живописных ближневосточных пейзажей. Фильм интересен необычной трактовкой темы Христа, которая представляет собой альтернативу ортодоксальному христианству. Оригинальна в картине и трактовка образа Иуды, роль которого исполняет темнокожий актёр Карл Андерсон.

Фильм в целом получился иллюстративным, предлагающим в дополнение к великолепной музыке цветные картинки из жизни Христа, снятые на натуре в Израиле. В экранизации рок-оперы используется мотив фильма в фильме, когда в основное повествование вкраплены истории о картине.

Принятие картины, безусловно, стало спорным для верующих. «…С точки зрения православного христианина, с образом Христа составленным в опере согласиться сложно, поскольку для христиан, Иисус Христос — не звезда, пусть даже супер, — а Спаситель. Следовательно, религиозный поиск должен привести человека не в театр, а в храм», — говорил о постановке представитель Синодального отдела Русской Православной церкви Владимир Легойда.

В России рок-опера вызвала широкий резонанс. В 2012 и 2015 годах ее театральную постановку требовали запретить, поскольку она оскорбляет чувства верующих.