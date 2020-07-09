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Съемки сериала «Властелин колец» возобновились

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hidalgo944 / CC BY-SA 4.0

Сериал «Властелин колец» — новый проект Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна, сюжет сериала пока не раскрывается.

Съемки «Властелина колец» вновь начались в Новой Зеландии с разрешения местных властей, ранее они были приостановлены из-за коронавируса, сообщило издание Variety.

Подробностей о сериале почти нет. Известно, что история будет разворачиваться за три тысячи лет до событий «Братства кольца», когда возродилось Средиземье и сгинул Нуменор.

Над созданием картины работает Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, известные по «Стартреку: Бесконечность», а также сценарист «Игры престолов» Брайан Когман. Роли главных персонажей исполнят Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади и другие.

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