«Госуслуги» подтвердят личность в соцсетях и онлайн-магазинах

Минкомсвязь запустит эксперимент по идентификации пользователей соцсетей и агрегаторов товаров и услуг через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), связанную с единым порталом госуслуг, говорится в проекте постановления, подготовленного ведомством.

Речь может идти, в первую очередь, об интернет-магазинах, порталах аренды и покупки недвижимости, сайтах по поиску работы. В период коронавирусной инфекции увеличилось количество мошеннических схем, поэтому дополнительное подтверждение личности покупателя повысит безопасность, считают в Минкомсвязи.

«Для пользователей это может быть удобным — все сведения о нем, включая телефоны и адреса, будут храниться в государственной системе, а не на множестве сторонних площадок. А для владельцев площадок аккаунт пользователя, подтвержденного ЕСИА, будет более безопасным», — пояснили «Российской газете» в пресс-службе Минкомсвязи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Раздел о домашнем насилии появился на портале госуслуг

Сейчас при регистрации на многих сайтах есть возможность зарегистрироваться с помощью аккаунта одной из соцсетей. Рядом с логотипами Facebook, Вконтакте и другими появится значок портала госуслуг. Пользователь сам определит для себя наиболее удобный способ идентификации.

Эксперимент продлится до 1 июля 2021 года. В рабочую группу по его реализации помимо Минкомсвязи вошли Минэкономразвития, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, Росреестр, МВД и ФСБ.