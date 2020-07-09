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«Госуслуги» подтвердят личность в соцсетях и онлайн-магазинах

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Минкомсвязь запустит эксперимент по идентификации пользователей соцсетей и агрегаторов товаров и услуг через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), связанную с единым порталом госуслуг, говорится в проекте постановления, подготовленного ведомством.

Речь может идти, в первую очередь, об интернет-магазинах, порталах аренды и покупки недвижимости, сайтах по поиску работы. В период коронавирусной инфекции увеличилось количество мошеннических схем, поэтому дополнительное подтверждение личности покупателя повысит безопасность, считают в Минкомсвязи.

«Для пользователей это может быть удобным — все сведения о нем, включая телефоны и адреса, будут храниться в государственной системе, а не на множестве сторонних площадок. А для владельцев площадок аккаунт пользователя, подтвержденного ЕСИА, будет более безопасным», — пояснили «Российской газете» в пресс-службе Минкомсвязи.

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Сейчас при регистрации на многих сайтах есть возможность зарегистрироваться с помощью аккаунта одной из соцсетей. Рядом с логотипами Facebook, Вконтакте и другими появится значок портала госуслуг. Пользователь сам определит для себя наиболее удобный способ идентификации.

Эксперимент продлится до 1 июля 2021 года. В рабочую группу по его реализации помимо Минкомсвязи вошли Минэкономразвития, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, Росреестр, МВД и ФСБ.

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Топ комментариев

corrector

Опровергли? Ну слава богу, сразу у народа в карманах прибавилось

great_america

Это понятно. Им так спокойнее. Проще не замечать проблемы чем решать их.

Plaguer

Можно было просто сказать что он никогда не был рабовладельцем, а то что его заставляют вставать на колени...

cre

Значит СК РФ 15 лет ничего не делал и сейчас по указке ЕР просто решил устранить конкурента.

ponhik78

Харашавин был единороссом. Дык столько восторгов было когда его арестовали) А Фургал ЛДПР. Не удивлюсь...