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Новосибирец выиграл в лотерею более 9,6 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Участник государственной лотереи «Рапидо» из Новосибирска выиграл суперприз в размере 9,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов.

Новоиспеченный миллионер угадал числа 8, 17, 1, 9, 5, 14, 12, 16 в первом поле и 3 — во втором.  

Он выиграл суперприз в размере 9,4 миллиона рублей. Благодаря тому, что участник отметил во втором поле билета более одного числа, его выигрыш увеличился на 150 тысяч рублей и составил 9, 6 миллиона рубля.

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Топ комментариев

corrector

Опровергли? Ну слава богу, сразу у народа в карманах прибавилось

great_america

Это понятно. Им так спокойнее. Проще не замечать проблемы чем решать их.

Plaguer

Можно было просто сказать что он никогда не был рабовладельцем, а то что его заставляют вставать на колени...

cre

Значит СК РФ 15 лет ничего не делал и сейчас по указке ЕР просто решил устранить конкурента.

ponhik78

Харашавин был единороссом. Дык столько восторгов было когда его арестовали) А Фургал ЛДПР. Не удивлюсь...