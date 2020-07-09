Новосибирец выиграл в лотерею более 9,6 млн рублей

Участник государственной лотереи «Рапидо» из Новосибирска выиграл суперприз в размере 9,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов.

Новоиспеченный миллионер угадал числа 8, 17, 1, 9, 5, 14, 12, 16 в первом поле и 3 — во втором.

Он выиграл суперприз в размере 9,4 миллиона рублей. Благодаря тому, что участник отметил во втором поле билета более одного числа, его выигрыш увеличился на 150 тысяч рублей и составил 9, 6 миллиона рубля.