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Tesla на автопилоте ловко ушла от летящего колеса. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Система автопилота на электрокаре Tesla Model 3 помогла водителю избежать тяжелой аварии на трассе, увернувшись от летящего колеса, видео размещено на YouTube.

Оторвавшаяся покрышка внезапно прилетела со встречного направления. Машина резко вывернула на соседнюю полосу, а затем быстро вернулась.

Водитель Tesla в описании видео отметил, что сам успел среагировать на ситуацию, однако Autopilot воспрепятствовал возникновению заноса, быстро стабилизировал машину, а затем вернул ее обратно в полосу.

«Машина не перевернулась и не выехала на пять соседних полос движения», — похвалил владелец машину, избежавшую серьезной аварии.

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