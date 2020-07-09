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Детские сады в Забайкалье возобновят работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © FeeLoona / Pixabay License

Жители Забайкальского края смогут отдавать малышей в детские сады, посещать спортивные учреждения, музеи и библиотеки с пятницы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Теперь забайкальцы могут посещать открытые и закрытые спортивные площадки, комплексы и сооружения (фитнес-центры, бассейны и прочие организации). Работу возобновляют выставочные центры, музеи, библиотеки. Открываются образовательные организации, в том числе и дошкольные», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Согласно документу, все перечисленные сферы могут возобновить работу с 10 июля только при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.

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Перед открытием организациям нужно провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями и строго следовать всем методическим рекомендациям Роспотребнадзора.

Благодаря снижению прироста количества заболевших коронавирусом в Забайкалье постепенно снимаются введенные ограничительные меры. С четверга возобновили работу летние кафе и террасы.

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