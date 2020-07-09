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Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Смысла в смене спортсменами национальной сборной спортивного гражданства из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики нет, заявил министра спорта России Олег Матыцин.

«В течение трех лет не смогут выступать спортсмены, которые сменят спортивное гражданство, для спортсменов до 20 лет этот срок будет продлен до достижения 20-летнего возраста», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, сменившие спортивное гражданство атлеты вряд ли добьются больших успехов в ближайшее время. «Они точно не смогут выступить на ближайшей Олимпиаде и теоретически не смогут еще три года выступать под флагом новой страны», — сказал министр.

Ранее смену спортивного гражданства допустили лидеры сборной России по легкой атлетике прыгунья в высоту Мария Ласицкене и бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Их заявления стали реакцией на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) временно остановить выдачу нейтрального статуса российским спортсменам из-за невыплаты в срок штрафа в 10 миллионов долларов за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

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