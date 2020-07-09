Мэрия Новосибирска заказала планшеты iPad на 700 тысяч рублей

Мэрия Новосибирска третий раз за год заказывает планшеты iPad, в этот раз сумма закупки составляет 700 тысяч рублей, сообщает на сайте Госзакупки.

Закупка размещена 8 июля. Начальная цена — 706 тысяч рублей. На эту сумму мэрия хочет закупить 18 планшетов iPad по цене в 39 тысяч рублей каждый.

В феврале мэрия уже закупала на 700 тысяч рублей 18 новых планшетов iPad с диагональю 10,2 дюймов. В июне власти приобрели восемь устройств iPad и два Android.

Власти говорили ранее, что планшеты нужны для работы сотрудников с электронным документооборотом.