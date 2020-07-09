Экс-замминистра Алтая предстанет перед судом за взятку сантехникой

Бывшая заместитель министра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец предстанет перед судом по обвинению в получении взятки кухней, техникой и материалами для ремонта квартиры, сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, одно из обществ с ограниченной ответственностью хотело поставлять дорогостоящие лекарства для нужд Минздрава края. Обладая полномочиями в сфере госзакупок, теперь уже бывшая чиновница определяла предприятие в качестве единственного поставщика без проведения необходимых законных процедур.

Кроме того, он информировала предпринимателя о предстоящих аукционах и сама подписывала юридически значимые документы, чем обеспечивала внесение в аукционную документацию заранее предоставленных самим обществом характеристик планируемых к поставке медицинских препаратов. Это определяло его победителем электронных аукционов.

За эти услуги в 2018-2019 годах чиновница получила взятку в виде дорогостоящих кухни, техники, плитки, сантехники и стройматериалов для ремонта своей квартиры на общую сумму более 2 миллионов 268 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за незаконные действий в пользу представляемого взяткодателем лица»).

В ходе предварительного следствия бывшая чиновница свою вину признала в полном объеме. На имущество и денежные средства обвиняемой общей суммой более 8 млн рублей наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения.